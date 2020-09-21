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Азартный житель Карелии выманивал у россиян деньги на спортивные ставки

Новости. Криминал
11:24, 22 Сентября 2020
фото: © ТАСС/Денис Вышинский
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В Петрозаводске полицейскими задержан подозреваемый в серии мошенничеств, сообщили в МВД Карелии.

На сегодняшний день полицейские задокументировали девять эпизодов преступной деятельности 27-летнего петрозаводчанина.

В течение 9 месяцев мужчина обманывал пользователей популярной соцсети. Его жертвами ставили представители различных регионов страны от Черноморского побережья до Сибири.

Криминальная схема была выстроена следующим образом. Гражданин намеренно создавал страницу в социальной сети, используя данные посторонних лиц. Доступ к основной информации скрывал, однако для создания образа примерного семьянина помещал фото мужчины с ребенком, а в статусе указывал слова благодарности несуществующей жене. Также в рубрике "родной город" он выбирал тот регион, в котором подыскивал очередную жертву. Затем копировал реальное объявление о продаже мобильного телефона, редактировал его "под себя" и размещал в сообществах по продаже бывшей в употреблении электроники. Иными словами, каждый раз он предлагал дистанционно купить у него дорогостоящий подержанный гаджет, которого не имел.

Петрозаводчанин просил 9-10 тысяч рублей в счет предоплаты. Через некоторое время сообщал, что "жена" сомневается в добросовестности покупателя, потому просил перевести половину стоимости. Для поддержания легенды гражданин даже ходил на почту и отправлял клиенту фото, якобы подтверждающее отправку товара. Но затем требовал оплату за страховку посылки и выдумывал различные предлоги, чтобы получить как можно больше денег.

Таким образом, он выманивал у потерпевших суммы, равнозначные стоимости новых телефонов.

Когда покупатели начинали подозревать, что их обманывают, пытались выйти на связь с продавцом, тот добавлял их в черный список. Те лишались средств в размерах от 9 до 70 тысяч рублей.

В дальнейшем подозреваемый пояснил оперативникам, что деньги тратил на спортивные ставки. Это его давнее увлечение требовало постоянных вложений, так как он ярый болельщик одной футбольной команды.

Житель Петрозаводска дает признательные показания. Предварительное расследование по уголовным делам продолжается.

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