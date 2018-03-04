Баба с пакетами, или Колоритные персонажи Петрозаводска

Журналист и блогер Наталья Севец-Ермолина ведет собственную летопись колоритных персонажей Петрозаводска.

- За что я люблю свой город? За то, что он мой, - пишет Наталья Ермолина, - что в каждом маленьком магазинчике и кафе знают меня и мои вкусовые и гастрономические пристрастия, в секонд-хендах сразу показывают на вешалку с моим любимым стилем. Я вписана в сценарий этой игры, я четко прописанный персонаж. И каждый день я будто перезапускаю игру и прохожу один и тот же уровень. Когда перехожу на следующий, состав игроков и магазинов меняется, но остается локация и фон. И я снова проживаю новый день, зная правила и помня, что вот за этим поворотом вражеские боты, а здесь спрятаны аптечки и патроны.

Город населен персонажами: боссами, артистами, сферой услуг, полицейскими, всякой прохожей мелочью. А еще есть фрики. Они узнаваемы. Они не подчиняются общему дресс-коду и отпустили моральные ограничители. В каждое десятилетие в городе появляется яркий колоритный бомж, стилистический и поведенческий лидер, который вырывается в первые эшелоны узнаваемости на улице.

Грань между просто фриками и колоритными персонажами всегда очень тонка.

Вот Гриша Салтуп, скульптор, писатель и общественник, всегда был ярким и заметным, шляпу носил на полпроспекта, но сделал столько всего для нас, что его внешняя фриковатость была маленькой изюминкой на фоне его величия и значимости в нашей жизни.

Но есть просто колоритные персонажи, никак не связанные с культурой или общественной жизнью. Они – часть уличного пейзажа, и тоже прописаны в скриптах. Ужасно несправедливо их забывать совсем. Например, я вспоминаю Чебурашку с улицы Ведлозерской…

Кто эта Чебурашка, читайте здесь.