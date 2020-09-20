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Бабье лето идет в Карелию

Новости. Общество
15:00, 21 Сентября 2020
фото: © "Столица на Онего"
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Синоптики карельского Гидрометцентра назвали сроки начала бабьего лета.

Как сообщили "Столице на Онего" специалисты карельского Гидрометцентра, со среды, 23 сентября, в республике начнется бабье лето. До начала октября в Карелии будет тепло.

"Среднесуточная температура будет достаточно высокая – на 5-7 градусов выше нормы. Начиная с 24 сентября, воздух прогреется до 16-21 градуса", - рассказали синоптики.

По прогнозам специалистов карельского Гидрометцентра, в начале этой недели еще могут пройти небольшие дожди на севере республики. На 23 сентября есть вероятность заморозков, до 0 градусов. А затем ни заморозков, ни осадков до начала октября на территории региона не ожидается.

"До 27-28 сентября будет тепло, а затем станет чуть прохладней", - отметили в Гидрометцентре.

Ранее в Центре погоды "Фобос" рассказали россиянам о начале бабьего лета в европейской части страны.

 

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Комментарии

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новый
2020-09-21 15:08:42
Если есть бабье лето, значит должны быть и бабы. Здесь их две: заноза и тетка, хотя обе бабки с котиками.
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