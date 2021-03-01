Бабушки из соцучреждений Карелии посоревнуются в выращивании цветов и овощей

Благотворительный фонд "Старость в радость" запустил конкурс для постояльцев стационарных организаций соцобслуживания.

Подопечные Кондопожского и Петрозаводского отделений временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов примут участие в конкурсе "Создадим себе цветник и огород – мы это тоже можем". Состязание по выращиванию плодовоовощных и цветочных культур на территории учреждений, где проживают одинокие пенсионеры, пройдет с 1 марта по 1 октября 2021 года. Об этом сообщается в паблике Комплексного центра социального обслуживания населения республики.

Организатор конкурса – благотворительный фонд "Старость в радость" – уже приобрел семяна( семена астр, календулы, настурции, флоксов, укропа, огурцов, саженцы девичьего винограда и т.д. для бабушек и дедушек. Многие из постояльцев соцучреждений в прошлом – заядлые дачники и садоводы.

"Попробовать себя в номинациях "Лучший цветник" и "Самый крупный выращенный овощ" - это своеобразный вызов для пожилых людей самим себе. Проявить свои способности, увидеть результаты своих трудов, узнать много нового о растениеводстве и овощеводстве, - всё это очень благотворно повлияет на эмоциональное самочувствие подопечных, дает им возможность увидеть себя с новой стороны и поверить в свои силы!", - считает Валентина Богданова, руководитель Кондопожского подразделения.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске собирают вещи для людей, попавших в беду.