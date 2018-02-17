Баха "Россия – Северный лес" стартовала в горном парке Рускеала.

В Карелии дан старт гоночной серии 2018 года – Кубку Мира по ралли-рейдам.

Мероприятие, объединившее на одной трассе два соревнования в статусе первого этапа Кубка мира и первого этапа чемпионата России - Баха "Россия Северный лес" ведет свою историю с 2003 года и проходит традиционно на Северо-Западе России.

Утро для рейдовиков началось с привычных процедур – административные и технические проверки. По итогам инспекции и докладу технических делегатов к старту оказались допущены 27 экипажей чемпионатной серии и 20 экипажей Кубка Мира. Отказался от старта по состоянию здоровья Andrey N команды "Супротек Рейсинг", также два экипажа переведены в зачет "Рейд" российского национального первенства из зачета Кубок мира – румынский экипаж Барбу Клаудио на Ниссан Навара и экипаж Егора Охотникова на пикапе ГАЗ.

Как сообщили в своих интервью пилоты, подобная гонка – интересный челендж и необычное приключение в погоне за очками. Многие раллисты из южных стран, таких как Португалия, Испания, Арабские Эмираты, с удовольствием отмечают необычность управления автомобилем в зимних условиях по бездорожью.

В пятницу для соревнующихся экипажей подготовили первый "разогревочный" скоростной участок, традиционно именуемый пролог. 19 километров на солнечной снежой дороге доставили удовольствие каждому, но лучшее время показал прошлогодний победитель карельского гонки Арон Домзала на Toyota Hilux Overdrive. Нассер Аль-Аттия добрался до финиша вторым лишь в четырех секундах от лидера. Тапио Лауронен замкнул тройку лидеров, а лучшим из россиян стал Владимир Васильев из команды G-Energy.

Аккуратно и осторожно проехали женские экипажи Марии Опариной и Юлии Мегуновой-Хегай. По словам Марии, смело решившейся на выступление за рулем Maverick X3 BRP - небольшом легковом автомобиле с пространственной рамой, без стекол и обогрева, она "подтвердила звание настоящей блондинки", забыв активировать полный привод в своем автомобиле. Управление было сложным и попадать в повороты часто не получалось, поскольку ехать на постоянном заднем приводе по снегу и льду – дрифтить эффектно, но не эффективно.

Первый день бахи завершился красочной церемонией старта в горном парке "Рускеала", ознаменовав открытие первого этапа Кубка мира по ралли-рейдам.