Байдарочник из Подмосковья погиб в Карелии

Трагедия произошла в Лоухском районе летом, но стало известно о ней только сейчас из сообщения на сайте МВД Карелии.

Как сообщили в пресс-службе МВД Карелии, на имя министра внутренних дел по Республике Карелия Дмитрия Сергеева поступило письмо от жителей Подмосковья со словами благодарности. В нем выражается глубокая признательность сотрудникам полиции за оказание помощи при проведении спасательной операции, добросовестное отношение к делу и высокий профессионализм.

Подмосковные туристы этим летом попали в сложную ситуацию. В Карелии вдалеке от населенных пунктов они сплавлялись по реке на байдарках. В один из дней при прохождении сложного участка произошла трагедия – одна из лодок перевернулась. В результате один турист застрял между каменными порогами, не смог выбраться самостоятельно и утонул. Его товарищи вышли на трассу, где поймали машину и через водителя передали сообщение о произошедшем несчастье в районное отделение полиции.

Тут же оперуполномоченный Александр Жестянников, следователь Евгений Рожков и стажер Артур Гура отправились к месту ЧП, но путь по карельской тайге занял не один час. Как пишет автор письма, в сложных условиях, без сотовой связи и в отсутствии дорог Александр Жестянников смог организовать спасательную операцию. Он своевременно привлек необходимых специалистов, которые смогли извлечь тело погибшего из воды, а также оперативно организовал необходимые мероприятия и доставку погибшего туриста в поселок Чупа.

Правами министра внутренних дел по Республике Карелия принято решение о поощрении ответственного группы за проведение и организацию операции.