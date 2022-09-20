Байкеры ударят патриотическим мотопробегом по дорогам Петрозаводска

В столице Карелии в субботу пройдет мотопробег, посвященный освобождению Карелии.

В субботу, 24 сентября, в 14.00 начнется мотопробег, посвященный Дню освобождения Карелии. Он стартует в месте пересечения улицы Ленина и Онежской набережной и завершится на рубеже обороны Петрозаводска в Виллагоре, рассказали в администрации Петрозаводска.

Инициатива проведения мероприятия принадлежит Карельской региональной общественной организации «Мотоклуб “Северный Народ”», проект вошел в число победителей конкурса на предоставление субсидий администрации Петрозаводска для некоммерческих организаций.

Мотопробег приурочен к памятной дате освобождения республики от захватчиков в годы Великой Отечественной войны, которая отмечается 30 сентября.

Напомним, в июне в Карелии прошел мотопробег в рамках проекта «Седьмой мотоциклетный полк. Забытая история».