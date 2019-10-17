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Новости. Культура
15:43, 17 Октября 2019
фото: Музыкальный театр Карелии

Балет "Золушка" завершает Фестиваль "Золотая маска" в Петрозаводске

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Балет Музыкального театра Карелии "Золушка" в авторской версии Кирилла Симонова сегодня закрывает Фестиваль "Золотая маска" в Петрозаводске и уезжает в Ижевск.

Главные партии 17 октября исполнят солисты Саратовского театра оперы и балета Кристина Кочетова и Алексей Михеев. За свою историю балет был показан более 20 раз, в рамках гастрольной программы "Золотой маски" побывал в Москве и Череповце. Спектакль получил рекордное количество номинаций "Золотой Маски" (семь) и стал лауреатом в номинации"«Работа художника по свету".

"Золушку" можно назвать самой масштабной постановкой театра за последние годы не только по грандиозному замыслу, количеству занятых артистов, но и по материально-техническому воплощению. Спектакль бьет рекорды по числу сшитых костюмов – более двухсот, высоте и весу декораций – каждая из трех передвижных башен-полуарок достигает в высоту семи метров и весит около полутонны. Для монтажа декораций к спектаклю требуется тринадцать часов. Еще столько же времени требуется для установки светового оборудования.

Кирилл Симонов предлагает зрителям оригинальную версию знаменитого балета. В ней рассказывается о любви, об отношениях людей из разных политических миров, о нашей стране в один из ее самых сложных исторических периодов – тридцатые-сороковые годы ХХ века.

В начале ноября "Золушка" едет в Ижевск, где будет показана на сцене Удмуртского драматического театра в рамках Фестиваля "Золотая маска". Почти все билеты на спектакль в огромный зал театра на 702 места уже проданы. После Ижевска "Золушку" ждет столица Беларуси – Минск.

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