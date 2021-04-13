Бананы могут исчезнуть в мире

Мир предупредили о полном исчезновении бананов.

Бананы оказалась под угрозой полного исчезновения из-за высокоинфекционного почвенного гриба, который не поддается действию химикатов. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на издание Die Welt.

Заболевание Tropical Race 4 (TR4) впервые обнаружили в 2019 году в Южной Америке — основном мировом поставщике бананов.

Позже из-за этого в Колумбии и Гондурасе закрылись некоторые плантации. Зараженная почва на обуви фермера может привести к повальному распространению инфекции. Пораженные участки почвы обычно простаивают от 30 до 40 лет.

Заболевание в основном поражает сорт Cavendish. На него приходится 95 процентов мировой торговли, предупреждают эксперты.

Бананы — один из основных продуктов в розничной торговле, повышение цен на них может быть критично, отмечают игроки рынка. Во многих странах Азии и Африки этот продукт является таким же важным в ежедневном рационе, как картофель и рис.