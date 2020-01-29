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29.01.2020 22:01

"Банда" подростков громит торговые точки в городе горняков в Карелии

Новости. Происшествия
15:13, 30 Января 2020
фото: © 64parallel.ru
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Очередная волна погромов прокатилась по Костомукше.

Подростки бесчинствуют напропалую, пишет "64 Параллель". "Детишки" бьют витрины магазинов и киосков, воруют деньги, портят товар. При этом, как заявляют правоохранители, наказать их сурово, сообразно тому, что они творят, закон не позволяет. А родители либо не хотят, либо не могут…

В редакцию обратилась пострадавшая хозяйка магазина детской одежды, ее секцию не только разгромили, но и испортили товар.

Анна с ужасом смотрит на свой магазин, сейчас она даже не может оценить ущерб от ночного налета. В этот раз она пострадала больше всех, хотя в ту ночь залезли в несколько секций торгового центра "Славяне".

Это случилось в ночь с 27 на 28 января. У одного из предпринимателей сработала на движение камера, установленная в торговых рядах. Он увидел, что прямо сейчас громят одну из секций ТЦ, вызвал полицию и отправился на место происшествия. По словам сотрудников, полицейские приехали через полчаса, еще какое-то время пытались попасть внутрь здания. Подростков поймали, они все еще находились в одной из секций; в рюкзаках, по словам очевидцев, находились разные товары, в частности, часы.

Кому-то из предпринимателей "повезло" меньше, кому больше: почистили несколько касс, раскидали товар, распылили огнетушители в магазинах.

Хозяева магазинов возмущены тем, что никто не может защитить их от малолетних вандалов. Мало того, что нужно заплатить налоги, взносы, аренду, так еще и материальный ущерб от таких горе-деток.

Сейчас проводится проверка на предмет причастности группы подростков к ночному происшествию. Протоколы по факту их нахождения в неурочное время вне дома направлены в комиссию по делам несовершеннолетних, за это будут отвечать родители. Будут ли родители отвечать за материальный ущерб, и каким образом – пока вопрос.

Наказать подростков, не достигших шестнадцати, а тем более четырнадцати лет, практически невозможно. Тем более что постановка на учет в КДН для них ничто, система домашних арестов не работает, а отдаленная перспектива оказаться в колонии для многих из них – чуть ли не награда за подвиги.

Несколько лет назад в городе так же развлекалась группа подростков. Имя их заводилы было известно всем, и ничегошеньки с ним поделать не могли. Мальчик вырос из штанишек несовершеннолетнего и сел за очередную выходку в настоящую тюрьму.

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Комментарии

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новый
2020-01-30 15:22:02
Потомки вербованных
кир
2020-01-30 16:54:01
Новый, ... и революции 17 года.
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