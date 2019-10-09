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Новости. Криминал
14:59, 09 Октября 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Михаил Почуев

Банду мошенников задержали в Петрозаводске (ВИДЕО)

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От их противоправных действий пострадали десятки жителей различных регионов страны, сообщили в МВД Карелии.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий карельские полицейские задержали подозреваемых в дистанционных мошенничествах. 

Установлено, что потерпевшие в социальной сети находили объявления о сдаче жилплощади в аренду. Указанная стоимость привлекала – так хорошую квартиру в Хабаровске сдавали за 10 тысяч рублей в месяц.

Общение потенциального квартиросъемщика с автором объявления проходило через переписку в той же социальной сети. Желающие снять жилье узнавали, что на данный объект уже есть клиенты, и тогда соглашались на предоплату. Денежные средства, суммы варьировалась от тысячи до 13 тысяч рублей, перечислялись на определенный счет. Однако, когда арендаторы приезжали по адресу, то их никто не ждал. В одном случае у дверей запертой квартиры оказалась семья с двумя маленькими детьми. 

Выяснилось, что для незаконных действий злоумышленники использовали аккаунты в соцсетях с ложными данными. Сотрудники установили местонахождение подозреваемых в Петрозаводске. При силовой поддержке ОМОН Росгвардии в съемной квартире в одном из жилых домов микрорайона Октябрьский были задержаны 23-летний петрозаводчанин и его 18-летняя подруга. Также установлена причастность к данным преступлениям их несовершеннолетней знакомой – ее банковский счет использовался для получения денег.

По предварительным оценкам, в ходе противоправной деятельности потерпевшим причинен ущерб на сумму не менее 500 тысяч рублей. Деньги тратились на покупку автомобиля, аренду жилья и личные нужды.

В настоящее время подозреваемые дают признательные показания.

Возбуждены уголовные дела. 

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