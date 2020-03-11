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Банду наркодилеров задержали в Петрозаводске

Новости. Криминал
13:25, 12 Марта 2020
фото: © ИТАР-ТАСС
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Наркоконтроль пресек деятельность двух групп из восьми человек, действовавших в интересах одного незаконного интернет-магазина, сообщили в МВД Карелии.

Из незаконного оборота изъято более 800 граммов подготовленного к реализации синтетического наркотика.

Оперативники установили, что некий петрозаводчанин вовлек в преступную деятельность своих знакомых, тем самым выступил в качестве организатора группы. Кроме сбыта оптовых партий наркотиков, ее участники занимались и мелкой розницей, работая в интересах определенного интернет-магазина.

Задержание фигурантов проходило при силовой поддержке представителей спецподразделения "Гром". Организатора задержали при выходе из дома, а четверых соучастников, среди которых одна женщина, после того, как они забрали закладку.

Мужчины заключены под стражу, женщина находится под подпиской о невыезде.

Возбуждено уголовное дело.

Также на территории Петрозаводска мурманчанин осуществлял бесконтактный сбыт наркотиков. Полицейские задержали 22-летнего гражданина при получении крупной партии. При личном досмотре у него обнаружен и изъят сверток с наркотиками. 

По версии правоохранителей, сперва житель Заполярья выполнял обязанности розничного закладчика. Через некоторое время ему доверили реализацию более крупных партий. Также в его обязанности входило дробление опта на мелкие части и дальнейшая их реализация посредством тайников-закладок. Мужчина находился в федеральном розыске – он скрылся с территории Мурманска от суда, будучи обвиняемым по уголовному делу о наркопреступлении.

В результате дальнейшей оперативной разработки петрозаводские полицейские установили причастность еще двух курьеров к преступной деятельности. В интересах того же интернет-магазина петрозаводчане, мужчина и женщина, осуществляли бесконтактный сбыт наркотиков.

В отношении задержанного мурманчанина возбуждено уголовное дело.

Следствие продолжается.

Ранее полицейские Карелии разоблачили банду наркоторговцев с главарем.

 

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