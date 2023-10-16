Баня сгорела в отдаленном районе Петрозаводска

Пожар произошел в понедельник ночью в Соломенном.

О пожаре в Соломенном рассказали в отряде противопожарной службы Прионежского района.

Ночью в понедельник, 16 октября, пожарные привлекались для ликвидации пожара. В 01.00 дежурный караул пожарной части №75 поселка Соломенное выезжал на место происшествия.

Там огонь охватил частную баню. Меньше трех минут понадобилось огнеборцам, чтобы справиться с пожаром.

В результате пожара огонь повредил стену, потолок и чердак бани.