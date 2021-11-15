Баню и сарай тушили ночью в районах Карелии

В Беломорском районе в ночь на 21 ноября загорелась частная баня, а в Медвежьегорске – хозяйственная постройка, сообщили в МЧС Карелии.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС, в субботу, 20 ноября в 23:58 пожарно-спасательные подразделения Беломорского района (7 человек, 2 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в частной бане по адресу: Беломорский район, деревня Выгостров.

Пожар удалось ликвидировать через 20 минут - в 00:20 21 ноября.

Примкпер в это же время, в 23:50 пожарно-спасательные подразделения Медвежьегорского района (6 человек, 2 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в хозяйственной постройке по адресу: Медвежьегорский район, г. Медвежьегорск, ул. Фанягина.

Пожар ликвидировали в 00:05.