Банк "Онего", зарегистрированный в Петрозаводске, обвинили в отмывании денег и лишили лицензии

Центробанк лишил лицензии единственный в Карелии региональный банк "Онего", зарегистрированный в Петрозаводске, за нарушения законов об отмывании денег и сомнительные операции.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Центробанка.

Баку "Онего" предъявлены претензии в том, что он "допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", говорится в сообщении.

В чем еще обвиняют петрозаводский банк, который раньше принадлежал правительству республики, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".