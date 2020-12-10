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Банк "Онего", зарегистрированный в Петрозаводске, обвинили в отмывании денег и лишили лицензии

Новости. Общество
09:46, 11 Декабря 2020
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Центробанк лишил лицензии единственный в Карелии региональный банк "Онего", зарегистрированный в Петрозаводске, за нарушения законов об отмывании денег и сомнительные операции.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Центробанка.

Баку "Онего" предъявлены претензии в том, что он "допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", говорится в сообщении.

В чем еще обвиняют петрозаводский банк, который раньше принадлежал правительству республики, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-12-11 11:57:14
Где уголовные дела по нарушению банком российского законодательства? Всё сопли распускаете.
stranger
2020-12-11 10:58:02
Предполагаю, слово Банк в РФ носит маскировочный характер, а не сущностный, прикрывающий ростовщические конторы под крылом власти.
Njkdez
2020-12-11 10:42:35
Не даром Гена у входа мельтешил?
Вася
2020-12-11 10:30:26
Путин"создал"20 млн.высокотехнологичных рабочих мест
Вася
2020-12-11 10:25:36
Виолончель Ролдугина. )))
Вася
2020-12-11 10:21:28
Колонии не завоёвывают, их доят.
Вася
2020-12-11 10:19:37
Хотим стабильности.
кир
2020-12-11 10:14:25
Доработались самобытные. :)
Вася
2020-12-11 10:10:40
Народонаселение нужны только для обслуги олигархов,
David
2020-12-11 10:06:42
Эка новость. Давно все к этому шло.
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