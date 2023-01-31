Банк подал в суд на мертвого жителя Карелии

В Кемском районе ПАО «Совкомбанк» обратилось в суд с иском к местному жителю, который нарушил кредитные обязательства, сообщили в судебной инстанции.

ПАО «Совкомбанк» обратилось в Кемский городской суд с названным иском к местному жителю, мотивируя свои требования тем, что между ответчиком и банком был заключен кредитный договор, условия которого кемлянин нарушил.

Банк попросил расторгнуть кредитный договор, взыскать с ответчика сумму кредитной задолженности, расходы по уплате государственной пошлины, обратить взыскание на предмет залога — квартиру, принадлежащую на праве собственности ответчику, путем реализации с публичных торгов.

Согласно сведениям, предоставленным отделом ЗАГС, мужчина, которого банк пожелал оштрафовать, умер.

Учитывая, что с настоящим иском истец обратился после смерти ответчика, суд прекратил производство по делу.