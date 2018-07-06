Банк России выпустит монету номиналом 1/2 рубля, если наша сборная пройдет в полуфинал ЧМ

Банк России пообещал выпустить монету номиналом 1/2 рубля, если сборная России 7 июля победит сборную Хорватии и выйдет в полуфинал Чемпионата мира по футболу.

Сообщение об этом размещено в официальном Twitter регулятора.

"Если сборная России выйдет в полуфинал, выпустим монету 1/2 руб. Болеем за наших!" — объявил ЦБ.

В ответ на уточняющий запрос РБК в Центробанке подтвердили серьезность намерений по выпуску монеты номиналом в 1/2 руб.

"Да, это так — при условии победы нашей сборной в 1/4 ЧМ", — сообщили в пресс-службе регулятора РБК. Других подробностей в ЦБ не раскрыли, но подчеркнули, что "принципиальное решение" на этот счет принято.

В субботу, 7 июля, в Сочи состоится игра сборной России и сборной Хорватии, победитель которой выйдет в полуфинал мирового первенства по футболу.