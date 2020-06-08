Акция действует для новых клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

Банк "Уралсиб" запустил акцию "7% cashback* для бизнес-карт Уралсиба". Акция действует для новых клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, впервые открывших счет для совершения операций с использованием бизнес-карт в банке "Уралсиб" в период с 1 июня 2020 по 31 августа 2020.

Принять участие в акции просто:

• откройте счет для совершения операций с использованием бизнес-карт в период проведения акции и оформите к данному счету карту(-ы) для бизнеса;



• оплачивайте товары и услуги при помощи бизнес-карты на сумму не менее 20 000 рублей в месяц;



• получайте кэшбэк на ваш счет в размере 7% за покупки в установленных категориях: авиабилеты, АЗС, железнодорожные билеты, транспорт и прокат автомобилей, канцелярия и офисные товары, консьерж-услуги, офисная мебель и оборудование, офисное ПО и сопровождение, услуги для бизнеса, фастфуды, рестораны, кафе.

Бизнес-карта дает возможность предпринимателю не только получать выгоду от покупок товаров и услуг, но и вносить выручку на свой расчетный счет, оплачивать командировочные, представительские и другие расходы, снимать наличные денежные средства, получить круглосуточный доступ к средствам на карте и осуществлять оперативный контроль по операциям.

Для участия в акции установлено 3 отчетных периода:

• 06.2020 – 30.06.2020;

• 07.2020 – 31.07.2020;

• 08.2020 – 31.08.2020.

Выплата денежного вознаграждения осуществляется ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным. Каждый участник акции вправе получить кэшбэк не более 5 тысяч рублей ежемесячно.

Клиент становится участником акции автоматически после заключения с Банком договора счета для совершения операций с использованием бизнес-карт и выполнения условий участия в акции в период проведения акции.

Более подробную информацию об акции, а также о тарифах по бизнес-карте можно получить на сайте ПАО "Банк Уралсиб" и по телефону 8 800-700-77-16.

Акция "7% cashback по бизнес-картам Уралсиба" действует с 1.06.2020 по 31.08.2020 для новых клиентов, открывших карточный счет в банке "Уралсиб", начиная с 1.06.2020.

В рамках акции установлено 3 отчетных периода: 01.06.2020 – 30.06.2020, 01.07.2020 – 31.07.2020, 01.08.2020 – 31.08.2020.

Для участия в акции необходимо: открыть счет для совершения операций с использованием бизнес-карт в период проведения акции и оформить к данному счету бизнес-карту(-ы), оплачивать товары и услуги при помощи бизнес-карты на сумму не менее 20 тысяч рублей в месяц.

Выплата денежного вознаграждения возвращается на счет реальными рублями на следующий месяц после совершения покупок или приобретения услуг:

• 7% за покупки в установленных категориях: авиабилеты, АЗС, железнодорожные билеты, транспорт и прокат автомобилей, канцелярия и офисные товары, консьерж-услуги, офисная мебель и оборудование, офисное ПО и сопровождение, услуги для бизнеса, фастфуды, рестораны, кафе.

• 0,5% за все остальные покупки.

Выплата осуществляется на счет участника акции ежемесячно не позднее 10 календарного дня, следующего за отчетным.

Один участник акции вправе получить Кэшбэк не более 5 000 рублей за каждый отчетный период.

*Кэшбэк

Справка:

ПАО "Банк Уралсиб" (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: "ВB-" Fitch Ratings,

"B" Standard&Poor’s и "B2" Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) "ВВВ-" (RU) и рейтинг Агентства "Национальные кредитные рейтинги" (Агентство "НКР") "ВВВ+.ru".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 июня 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 272 точки продаж, 1 566 банкомат, 525 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети "ATLAS" – единое технологическое решение для банков-партнеров.

На правах рекламы