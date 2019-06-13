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Новости. Общество
22:00, 13 Июня 2019
фото: © Артем Геодакян/ТАСС

Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян

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Российские банки нашли новый повод для блокировки счетов и вкладов.

Кредитные организации запрашивают у клиентов отчет о тратах снятых денег и данные о том, каким образом они заработали на открытие вклада. Об этом "Известиям" рассказали клиенты Сбербанка и МКБ, у которых банки интересовались судьбой сбережений.

За непредоставление информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента. Подобные действия обоснованы "антиотмывочным" законом, однако обычно по нему блокируют счета только за подозрительные операции. Интерес к вкладам банки почти никогда не проявляли.

В Сбербанке "Известиям" объяснили, что при выявлении необычных операций банк обращается к клиенту за пояснениями о происхождении средств. При этом пороговые суммы и критерии операций, которые кажутся подозрительными в кредитной организации, не уточнили.

По закону суммы должны превышать 600 тыс. рублей.
В Росфинмониторинге не увидели превышения полномочий со стороны банков и перенаправили вопросы ЦБ.

Эксперты же назвали такую тенденцию опасной, так как массовые блокировки мешают добросовестным гражданам и бизнесу.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале "Известий".

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Комментарии

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mooncat
2019-06-13 22:16:42
значит банка с долларами в холодильнике опять...
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