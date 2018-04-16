Банки не смогут самовольно блокировать счета физических и юридических лиц

Президент России Владимир Путин поручил законодательно исключить необоснованную блокировку банками счетов юрлиц и физлиц.

"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России обеспечить внесение изменений в законодательство Российской Федерации, направленных на исключение необоснованной блокировки кредитными организациями банковских счетов юридических и физических лиц", — говорится в тексте поручения.

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