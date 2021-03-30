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Банки одобрили большинство заявлений жителей Карелии о "кредитных каникулах" - их продлят

Новости. Общество
14:38, 31 Марта 2021
фото: Евгений Егоров / Ведомости
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Снизить кредитную нагрузку в период пандемии коронавируса в Карелии смогли более 60% жителей республики, подавших заявления о реструктуризации займов, и эта программа будет продолжена.

Итоги действия закона №106-ФЗ о "коронавирусных" кредитных каникулах подвели в Отделении Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации – Национальном банке по Республике Карелия.

С 20 марта 2020 года, когда закон вступил в силу, по 24 февраля 2021 года от жителей Карелии поступило 10,5 тыс. заявлений о предоставлении кредитных каникул и о реструктуризации задолженности по собственным программам банков. Из них одобрено 6,6 тыс. (64% из числа рассмотренных). В общей сложности жители Карелии реструктурировали кредиты на сумму 2,3 млрд рублей.

Сколько еще времени продилится программа реструктуризации, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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