Баннер возмутил жителей города бумажников в Карелии

В Кондопоге баннер с рекламой ритуальных услуг разместили на одном билборде с рекламой службы по контракту.

Жители Кондопоги обратили внимание на то, что реклама ритуальных услуг размещена на одном баннере с рекламой службы по контракту. Горожане были возмущены неуважением к тем людям, которые служат по контракту, и их близким.

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