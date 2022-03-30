Бардак и ямы после реконструкции улицы Куйбышева в Петрозаводске мешают проведению крестного хода (ФОТО)

Прихожане храма Святого Духа в Петрозаводске пожаловались на мусор, оставленный после реконструкции улицы Куйбышева, который препятствует проведению крестного хода на Пасху.

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский рассказал о поступившей ему жалобе о том, как была продлена улица Куйбышева.

Горожане заметили, что тротуары вдоль новой трассы местами пошли волной и кое-где начало разрушаться асфальтовое покрытие.

Нарекания вызвал и оставленный подрядчиком после завершения работ строительный мусор, который может омрачить светлый праздник Пасхи.

«Владимир Константинович, добрый день! Пишу Вам по многочисленным просьбам прихожан храма Святого Духа, который находится по адресу: Петрозаводск, Федосовой 21. Зимой была построена новая дорога по улице Куйбышева, работы закончены, но после их проведения у территории храма осталось много мусора и камней (булыжников) и земли (до этого за счёт средств жертвователей было отсыпано мелким щебнем). В связи с этим на сегодня не предоставляется возможным прохождение крестным ходом вокруг храма. Совсем скоро Великий праздник Пасха, просим Вас, если это в ваших силах, за следующую неделю принять меры по уборке территории и приведение ее в надлежащий вид, позволяющий беспрепятственно проводит крестные ходы».

Владимир Любарский признал претензии обоснованными и пообещал исправить ситуацию силами КУ РК "Управление автомобильных дорог" и подрядчика - ООО «Технострой».

«На данный момент заказчиком уже проведено обследование дороги, тротуаров и прилегающей территории по итогам которого составлен график устранения замечаний. Уже с прошлой недели «Технострой» приступил к работам. В первую очередь подрядчику предстоит восстановить благоустройство. Будет проведена вертикальная планировка, чернение газонов с посевом трав, вывоз мусора. Затем начнутся работы по устранению дефектов асфальто-бетонного покрытия», - написал Владимир Любарский на своей странице в соцсети.

По словам мэра, все мероприятия по устранению выявленных замечаний проводятся в рамках гарантийных обязательств в соответствии с заключенным госконтрактом. Привлечения дополнительных ресурсов на эти цели из городского или республиканского бюджетов не потребуется.