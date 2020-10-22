Бархатно-пятнистого усача ликвидировали в районе Карелии

В Беломорском районе упразднены карантинные фитосанитарные зоны по черному бархатно-пятнистому усачу, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.

Управление Россельхознадзора по Карелии сообщило юридическим лицам и гражданам, что в связи с ликвидацией очагов черного бархатно-пятнистого усача упразднены карантинные фитосанитарные зоны и отменены карантинные фитосанитарные режимы по усачу на следующих территориях:

- На территории кварталов 32, 33 Летнинского участкового лесничества Беломорского района на площади 1544 га;

- На территории кварталов 70, 81 Ноттоваракского участкового лесничества Беломорского района на площади 1673 га.