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Бархатно-пятнистого усача ликвидировали в районе Карелии

Новости. Общество
07:00, 23 Октября 2020
фото: @ vrednye-nasekomye.ru
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В Беломорском районе упразднены карантинные фитосанитарные зоны по черному бархатно-пятнистому усачу, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.

Управление Россельхознадзора по Карелии сообщило юридическим лицам и гражданам, что в связи с ликвидацией очагов черного бархатно-пятнистого усача упразднены карантинные фитосанитарные зоны и отменены карантинные фитосанитарные режимы по усачу на следующих территориях:

- На территории кварталов 32, 33 Летнинского участкового лесничества Беломорского района на площади 1544 га;
- На территории кварталов 70, 81 Ноттоваракского участкового лесничества Беломорского района на площади 1673 га.

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