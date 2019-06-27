Бари Алибасов сыграет в фильме "Брат-3"

В пресс-службе шоумена Стаса Барецкого рассказали, что он будет играть "главного продюсера России"

"Одной из главных героинь является девушка-киллер, которая убивает всех значимых фигур шоу-бизнеса. Бари Каримович будет играть главного продюсера России. Его тоже будут пытаться убить, но ничего не выйдет", – процитировали в пресс-службе Барецкого.

Главным героем ленты, которая в отличие от "Брата" и "Брата-2" будет криминальной комедией с элементами драмы, является младший брат Данилы Багрова, мечтающий попасть на съемки реалити-шоу "Дом-2" и являющийся поклонником группы "На-На".



В фильме прозвучат песни коллектива. Старшего брата сыграет сам Барецкий. Съемки стартуют в Красногорске в конце июля, пишет ТАСС.