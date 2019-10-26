Бари Алибасов высказался о беременности любовницы

Любовница Бари Алибасового-младшего заявила о своей беременности. Предполагаемый отец не понимает, как это могло произойти.

Мария Клюева утверждает, что находится уже на втором месяце. Долгое время она думала, что утренняя тошнота вызвана стрессом. Потом она обнаружила задержку и решила сделать тест. В результате – заветные две полоски, пишет "Дни.ру".

Тем временем, отца будущего ребенка Клюева не спешила оповестить. Бари узнал об этом из разговора с журналистами "Вокруг.тв". После услышанного, сын продюсера отметил, что это прекрасная новость.

Но позже он признался, что не понимает, как это могло произойти. Ведь, по словам Алибасова-младшего, девушка приходила исключительно на порку, никакого интима между ними никогда не было.

"Может она выкрала мой сперматазоид, не знаю. Надо узнать, где она его взяла и если точно мой, то буду рад ребенку", – заявил звездный наследник.

Недавно между Марией и Бари разразился громкий скандал. Девушка обвинила шоумена в избиении. Она утверждала, что он напал на нее во время ссоры и нанес 26 ударов тупым предметом. Алибасов-младший свою вину отрицает.