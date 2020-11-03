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В Китае женщина изменила слишком занятому мужу с 300 любовниками

Новости. Общество
23:30, 03 Ноября 2020
фото: © pixabay.com
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В Пекине местная жительница изменила слишком занятому мужу с 300 любовниками.

Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на информационный сайт World of Buzz.
Мать двоих детей Чжан утверждает, что пыталась развлечься, поскольку ее муж был загружен на работе. С 2017 года она знакомилась с мужчинами, представляясь вымышленным именем. Она не только вступала с ними в интимные связи, но и выманивала у своих жертв крупные суммы денег.

Чжан получила в общей сложности 400 тысяч юаней (4,8 миллиона рублей). Жертвы ошибочно считали, что помогали одинокой матери покрывать медицинские счета, платить за аренду квартиры и содержать двух детей.

В августе ее обман раскрыла одна из потенциальных жертв. Мужчина решил найти больше информации о новой знакомой и уличил ее во лжи. Позже Чжан передали полиции. Выяснилось, что семья мошенницы не догадывалась о ее преступных махинациях.

После задержания Чжан призналась, что полученные от любовников деньги она тратила на азартные онлайн-игры. По делу идет расследование. Чжан грозит восемь лет тюремного заключения и штраф в 40 тысяч юаней (почти полмиллиона рублей)

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