Бари Алибасова обвинили в двоеженстве

Бари Алибасов 20 ноября официально расписался со своей давней подругой, Лидией Федосеевой-Шукшиной. Но вскоре его обвинили в двоеженстве.

За десятилетия дружбы, пара периодически объявляла об охлаждении в отношениях, и вот опять, на старости лет, они решили отпраздновать свадьбу.

Поговаривают, что даже друг Бари Алибасова Стас Садальский засомневался в искренности этих чувств, о чем открыто заявил журналистам.

Скандалы в семье Лидии Шукшиной в последнее время до такой степени неприличны, что свадьба со старым другом стала приятным информационным поводом на фоне лавины негатива, пишет WomanHit.

И вот, не успели искренние доброжелатели порадоваться за счастье «молодых», в программу "Пусть говорят" заявилась бывшая официальная супруга продюсера и сказала, что муж женился снова, забыв с ней развестись. Виктория Максимова продемонстрировала паспорт, где красовался штамп о браке, но печати о разводе не было.

В дело вступил "звездный адвокат" Сергей Жорин, дав свою оценку всему произошедшему.