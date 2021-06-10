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«Барон» остановит движение по трассе «Кола»

Новости. Общество
17:40, 11 Июня 2021
фото: © ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В понедельник, 14 июня, из-за разводки моста через Свирь движение по трассе «Кола» будет полностью перекрыто, сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В понедельник, 14 июня, в течении двух часов будет полностью перекрыто движение на федеральной трассе Р-21 «Кола».

«В период с 11:10 до 13:10 для прохода вверх по реке яхты „Baron Brambeus“ с максимальным высотным габаритом 18 метров представителями ОАО „РЖД“ будет производиться разводка моста через реку Свирь, расположенного на км 236 федеральной автомобильной дороги Р-21 „Кола“, у города Лодейное Поле в Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Упрдор «Северо-Запад» просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

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