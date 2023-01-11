Баскетболисты из Петрозаводска одержали победу на турнире в Мурманске

Воспитанники спортшколы №4 Петрозаводска на баскетбольном турнире заняли первое и второе места.

В Мурманске прошли соревнования памяти тренера Виктора Блохина среди юношей юноши 2006–2007 годов рождения. В турнире участвовали команды из Карелии, Санкт-Петербурга и Московской области.



По итогам стартов сразу две команды из Петрозаводска, представляющие спортивную школу №4, поднялись на пьедестал почета.



Они заняли первое и второе места. Отдельно организаторы отметили результаты Михаила Полонского и Максима Герасимова, рассказали в пресс-службе мэрии Петрозаводска.



Спортсмены занимаются под руководством тренера Константина Номанова.