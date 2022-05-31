Бассейн в Петрозаводске остался без воды из-за аварии на сетях

Из-за аварии на сетях произошло отключение холодного водоснабжения на Древлянке, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

Как сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе, в 11.50 произошло отключение холодного водоснабжения на ул. Сыктывкарская, дом № 23/2, дом № 27/3, дом № 31, дом № 29, а также под отключение попал Дом ребенка на улице Попова, 10 и бассейн на пер. Попова, 8б.

Причиной отключения воды, по информации ЕДДС, стало устранение повреждения на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения АО «ПКС-Водоканал».