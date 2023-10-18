Бастрыкин взял под контроль инцидент с душераздирающими криками ребенка на Древлянке

Руководитель Следкома РФ приказал подчиненным подготовить доклад после завершения процессуальной проверки.

Как сообщили в Следкоме Карелии, глава ведомства Александр Бастрыкин держит под контролем проверку, которую петрозаводские следователи проводят по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).



Глава СКР РФ поручил руководителю Следкома Карелии Евгению Швецу представить доклад о проверочных мероприятиях.



Напомним, ранее к полиции в поисках квартиры на Древлянке, из которой постоянно доносятся душераздирающие детские крики, присоединились детский омбудсмен, прокуратура и Следком.



«Уже занимаемся, подключил следственный комитет, ищем местонахождение ребенка. Информацию мне скинули из соцсетей, сразу принял дело в работу», — сказал «РИА Новости» детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев.



Напомним, в сообществе «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» накануне поздно вечером появилась информация о жутких криках маленького ребенка в одном из домов на бульваре Интернационалистов.