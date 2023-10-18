Реклама

Лучше один раз увидеть: видео экскурсия по новому району Петрозаводска «TALOJARVI город у воды»
18.10.2023 17:03
Японские ученые рассказали о правиле пяти секунд для защиты от COVID-19
18.10.2023 22:00
В прокуратуре рассказали о втором приговоре за растрату экс-директору сельской школы в Карелии
18.10.2023 16:46

Бастрыкин взял под контроль инцидент с душераздирающими криками ребенка на Древлянке

Новости. Происшествия
15:51, 19 Октября 2023
фото: © ТАСС

Новости партнеров

Руководитель Следкома РФ приказал подчиненным подготовить доклад после завершения процессуальной проверки.

Как сообщили в Следкоме Карелии, глава ведомства Александр Бастрыкин держит под контролем проверку, которую петрозаводские следователи проводят по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Глава СКР РФ поручил руководителю Следкома Карелии Евгению Швецу представить доклад о проверочных мероприятиях.

Напомним, ранее к полиции в поисках квартиры на Древлянке, из которой постоянно доносятся душераздирающие детские крики, присоединились детский омбудсмен, прокуратура и Следком. 

«Уже занимаемся, подключил следственный комитет, ищем местонахождение ребенка. Информацию мне скинули из соцсетей, сразу принял дело в работу», — сказал «РИА Новости» детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев.

Напомним, в сообществе «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» накануне поздно вечером появилась информация о жутких криках маленького ребенка в одном из домов на бульваре Интернационалистов. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.10.2023, 00:10
Неизвестный покупатель выиграл в лотерею 172 миллиарда рублей
12.10.2023, 20:30
В России взлетела цена на качественные зимние шины
14.10.2023, 22:00
Эксперты рассказали о самом полезном для здоровья чае с низким содержанием кофеина
15.10.2023, 00:10
Кардиолог рассказала, чем может обернуться напряженная работа без отдыха
17.10.2023, 09:57
Жесткое утреннее ДТП на Ключевой в Петрозаводске попало в объектив камеры
15.10.2023, 10:30
Женщины Сортавалы ополчились на популярную сеть пекарен

Чтиво

Сегодня 12:05
Частная жизнь
Хореограф Александр Козин: «Хотелось бы, чтобы мой пример вдохновлял других ребят»
Танцовщик и преподаватель современного танца из Петрозаводска Александр Козин рассказал о проектах, вдохновении, грантах.
Стрит-арт художник из Карелии старается улучшить отношение общества к граффити
12.10.2023 11:45
Приключения Шнурика в Карелии: «Первая ласточка», поэзия и панки
09.10.2023 15:47
архив чтиво

Медиа

Яркая ярмарка прошла в центре Петрозаводска
02.10.2023 10:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.