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Новости. Общество
15:03, 18 Ноября 2019
фото: © ГИБДД г.Сегежи

Батюшка освятил места ДТП на севере Карелии (ФОТО)

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Настоятель Троицкого храма окропил опасные участки федеральной автодороги "Кола" в Сегежском районе, сообщает ГИБДД Сегежи.

Во Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий сотрудники ГИБДД и МЧС Сегежи с участием настоятеля Троицкого храма моногорода провели объезд наиболее аварийно-опасных участков федеральной автодороги "Кола" в Сегежском районе. Отец Мануил провел литию (заупокойную службу) в память обо всех жертвах аварий и окропил опасные участки федеральной автодороги Санкт-Петербург – Мурманск, сообщается в паблике "ГИБДД г. Сегежи".

С начала года на территории Сегежского района произошло 32 ДТП, в которых 6 человек погибло, еще 42 получили травмы различной степени тяжести.

Напомним, в Петрозаводске накануне Всемирного дня памяти жертв ДТП  прошел "Марш памяти".

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Комментарии

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Leopol'd
2019-11-18 15:52:04
Предлагаю в дополнение к дружинникам-казакам, укомплектовать наряды полиции священнослужителями!
А затем окончательно убрать из этих нарядов полицейских, в целях экономии бюджета.
David
2019-11-18 15:28:18
Вот это дело! Ну всё теперь там безопасно!
Ronia
2019-11-18 15:23:04
Ох уж эти гиббдэшники , работать не хотят , всю ответственность на батюшку переложили . Теперь есть хоть с кого спрашивать , кого наказывать за ДТП на трассе Кола . Пиар это конечно главное , в непримиримой борьбе с ДТП . Фотосессия прошла успешно , а будут ли ещё ДТП неизвестно .
кир
2019-11-18 15:13:44
Менты не верят в бога, но участвуют.
Попов
2019-11-18 15:10:53
Петунова не хватает для массовки.
Гость
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