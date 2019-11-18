Батюшка освятил места ДТП на севере Карелии (ФОТО)

Настоятель Троицкого храма окропил опасные участки федеральной автодороги "Кола" в Сегежском районе, сообщает ГИБДД Сегежи.

Во Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий сотрудники ГИБДД и МЧС Сегежи с участием настоятеля Троицкого храма моногорода провели объезд наиболее аварийно-опасных участков федеральной автодороги "Кола" в Сегежском районе. Отец Мануил провел литию (заупокойную службу) в память обо всех жертвах аварий и окропил опасные участки федеральной автодороги Санкт-Петербург – Мурманск, сообщается в паблике "ГИБДД г. Сегежи".

С начала года на территории Сегежского района произошло 32 ДТП, в которых 6 человек погибло, еще 42 получили травмы различной степени тяжести.

Напомним, в Петрозаводске накануне Всемирного дня памяти жертв ДТП прошел "Марш памяти".