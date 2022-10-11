Батюшка покрестил пациентов психоневрологического интерната в Карелии

В часовне при интернате «Черемушки» в Кондопожском районе прошло крещение пациентов и сотрудников.

В минувшую среду, 2 ноября, в часовне в психоневрологическом интернате «Черемушки» в селе Кончезеро совершилось таинство крещения 10-ти пациентов и 2-х сотрудников учреждения. Об этом сообщили в Петрозаводской и Карельской епархии.

Покрестил пациентов настоятель храма Рождества Богородицы Кондопоги протоиерей Лев Большаков. Перед таинством священник провел огласительную беседу и ответил на вопросы слушателей.

Во второй половине ноября в часовне запланировано совершение первой Божественной литургии.

В епархии напомнили что 3 декабря 2021 года в психоневрологическом интернате «Черемушки» состоялось освящение часовни во имя священномученика Александра (Елоховского), построенной на пожертвования сотрудников и благотворителей.

Ранее сообщалось, пациентов психинтерната в Карелии отправят на американские горки и в Антарктиду.