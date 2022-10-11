Батюшка покрестил пациентов психоневрологического интерната в Карелии

В часовне при интернате «Черемушки» в Кондопожском районе прошло крещение пациентов и сотрудников.
В минувшую среду, 2 ноября, в часовне в психоневрологическом интернате «Черемушки» в селе Кончезеро совершилось таинство крещения 10-ти пациентов и 2-х сотрудников учреждения. Об этом сообщили в Петрозаводской и Карельской епархии.
Покрестил пациентов настоятель храма Рождества Богородицы Кондопоги протоиерей Лев Большаков. Перед таинством священник провел огласительную беседу и ответил на вопросы слушателей.
Во второй половине ноября в часовне запланировано совершение первой Божественной литургии.
В епархии напомнили что 3 декабря 2021 года в психоневрологическом интернате «Черемушки» состоялось освящение часовни во имя священномученика Александра (Елоховского), построенной на пожертвования сотрудников и благотворителей.
Ранее сообщалось, пациентов психинтерната в Карелии отправят на американские горки и в Антарктиду.
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