Батутные центры в Петрозаводске не закроют

Петрозаводский городской суд прекратил производство по искам прокуратуры о запрете эксплуатации четырех батутных центров.

Как сообщили в Петрозаводском городском суде, производство по четырем искам о запрете эксплуатации батутных центров прекращено в связи с отказом прокуратуры от исковых требований.

Напомним, прокурор Петрозаводска Елена Аскерова обратилась в городской суд с исками к собственникам и арендаторам помещений, используемых для деятельности батутных центров, расположенных на пр. Ленина, наб. Варкауса, улицах Архипова и Зайцева. Прокурорская проверка выявила в них грубые нарушения требований пожарной безопасности, влекущие реальную угрозу жизни и здоровью граждан. Прокурор потребовала запретить эксплуатацию батутных центров до полного устранения выявленных нарушений законодательства о пожарной безопасности.

Как сообщили в Петрозаводском городском суде, в ходе разбирательства ответчики выполнили требования прокурора и устранили нарушения. После этого истец по каждому из четырех дел отказался от иска в полном объеме.

Отказы от исков приняты судом, производство по данным делам прекращено на основании ст. 220 ГПК РФ. Судебные постановления не вступили в законную силу.