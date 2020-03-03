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Батуты, колеса обозрения или карусели: какие аттракционы в Карелии могут быть наиболее опасны

Новости. Общество
09:37, 04 Марта 2020
фото: pixabay.com / Skitterphoto
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Минсельхоз республики в 2020 году приступает к новым для себя обязанностям по контролю за техническим состоянием аттракционов: в ведомстве рассказали о самых безопасных и наиболее опасных устройствах для городских развлечений.

На сегодняшний день карельские инспекторы провели плановые осмотры площадок, на которых действуют аттракционы. Самый известный и крупный объект – парк аттракционов в столице Карелии – не вызвал нареканий у проверяющих.

Значительную тревогу контролеров вызывают надувные горки и батуты. По статистике, которую собрала Санкт-Петербургская инспекция технадзора за более чем 10-летний период работы, эти аттракционы являются самыми опасными из всех. Согласно данным питерских инспекторов, на батутах и горках происходит наибольшее число травм. Как правило, прыгуны получают переломы; случаются также повреждения кожных покровов из-за острых швов на поверхности покрытия. Считается, что некоторые из таких аттракционов давно подлежат списанию, но владельцы пытаются их реставрировать и продолжают использовать в работе, зарабатывая деньги.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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