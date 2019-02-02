База ДЮСШ-6 в Петрозаводске находится на волосок от смерти, а спортсмены - в опасности

Каток ДЮСШ-6 на набережной Варкауса, 15-а собираются закрыть навсегда, а административное здание снести.

В редакцию "Столицы на Онего" обратился обеспокоенный петрозаводчанин, который сообщил, что каток ДЮСШ-6 на набережной Варкауса, 15-а собираются закрыть навсегда, а в дальнейшем снести.

По словам горожанина, он узнал, что здание у катка находится в аварийном состоянии, поэтому власти города планируют его демонтировать, а коробку – лед, где катаются хоккеисты, конькобежцы и фигуристы, - закрыть.

По просьбе нашего читателя, болеющего всей душой за детский спорт, "Столица на Онего" узнала о судьбе базы Детско-юношеской спортивной школы №6.

Что будет с катком и административным зданием, читайте здесь.