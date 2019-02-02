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Новости. Общество
13:37, 02 Февраля 2019
фото: "Столицы на Онего"

База ДЮСШ-6 в Петрозаводске находится на волосок от смерти, а спортсмены - в опасности

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Каток ДЮСШ-6 на набережной Варкауса, 15-а собираются закрыть навсегда, а административное здание снести.

В редакцию "Столицы на Онего" обратился обеспокоенный петрозаводчанин, который сообщил, что каток ДЮСШ-6 на набережной Варкауса, 15-а собираются закрыть навсегда, а в дальнейшем снести.

По словам горожанина, он узнал, что здание у катка находится в аварийном состоянии, поэтому власти города планируют его демонтировать, а коробку – лед, где катаются хоккеисты, конькобежцы и фигуристы, - закрыть.

По просьбе нашего читателя, болеющего всей душой за детский спорт, "Столица на Онего" узнала о судьбе базы Детско-юношеской спортивной школы №6.

Что будет с катком и административным зданием, читайте здесь.

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Комментарии

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Karjalan
2019-02-02 14:40:18
Здание действительно прохудилось, полы уже давно дали просадку и крыша текла.
Но почему Кукковка, кто мешает коробку установить у "Луми" или у другой общеобразовательной школы в этом же районе - будет где переодется.
Но истинная причина в другом.
Скоро земельный участок на Варкауса будет отдан под застройку.
йошкин кот
2019-02-02 14:33:52
видимо, очень приглянулся участок очередным "точечностроителям". помню, когда давали разрешение на строительство магазина братьев Ц., те вроде как должны были что-то сделать для улучшения площадки, часть которой оттяпали. разрешение получили. а про помощь вроде как сказали, что "денег нет", а потом - "рентабельности нет", и за давностью срока про договоренности "забыли и простили"....к сожалению, по поводу нынешней складывающейся ситуации "дело ясное, что дело темное". ждем "точечной" застройки. как обычно, без конкурса, но зато социально-ориентированными компаниями.
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