13:37, 02 Февраля 2019
База ДЮСШ-6 в Петрозаводске находится на волосок от смерти, а спортсмены - в опасности
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Каток ДЮСШ-6 на набережной Варкауса, 15-а собираются закрыть навсегда, а административное здание снести.
В редакцию "Столицы на Онего" обратился обеспокоенный петрозаводчанин, который сообщил, что каток ДЮСШ-6 на набережной Варкауса, 15-а собираются закрыть навсегда, а в дальнейшем снести.
По словам горожанина, он узнал, что здание у катка находится в аварийном состоянии, поэтому власти города планируют его демонтировать, а коробку – лед, где катаются хоккеисты, конькобежцы и фигуристы, - закрыть.
По просьбе нашего читателя, болеющего всей душой за детский спорт, "Столица на Онего" узнала о судьбе базы Детско-юношеской спортивной школы №6.
Что будет с катком и административным зданием, читайте здесь.
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