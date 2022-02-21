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Бдительный покупатель автомобиля в районе Карелии сдал должника приставам

Новости. Общество
10:56, 24 Февраля 2022
фото: © imag.one

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В Питкярантском районе должник пытался продать дорогую иномарку, но покупатель проверил его по базе данных и сообщил об этом приставам, сообщили в УФССП Карелии.

В отделении судебных приставов по Питкярантскому району находилось сводное производство в отношении местного жителя о взыскании алиментов с задолженностью 240 тысяч рублей и 23 исполнительных производства по административным штрафам и налоговым платежам на сумму 49 тысяч рублей.

Должник на контакт с судебными приставами не шел, от получения постановлений о возбуждении исполнительных производств отказывался. Судебным приставом было установлено место трудоустройства должника и вынесено постановление о взыскании 70 процентов дохода.

Кроме того, согласно полученным ответам установлено, что за должником зарегистрирован автомобиль ВМW 528I ХDRIVЕ, в отношении которого судебным приставом-исполнителем вынесено постановление о запрете на проведение регистрации.

Должник решил продать иномарку, но не смог: покупатель проявил бдительность и обратился к официальному сайту ФССП России, изучив информацию, представленную в сервисе «Банк данных исполнительных производств» о продавце автомобиля.

Сделка была приостановлена. Должник оплатил сумму задолженности, деньги изыскателями получены.

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