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Белоруссия с 1 ноября ограничит иностранцам въезд в страну

Новости. Общество
20:40, 31 Октября 2020
фото: Василий Федосенко / Reuters
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Это ограничение не распространяется на граждан РФ, следующих транзитом через территорию Белоруссии.

С 1 ноября Белоруссия временно приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранцев и лиц без гражданства, сообщили в Госпогранкомитете.

Как пишет РБК, речь идет о пересечении границы в автодорожных пунктах пропуска республики, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах (станциях) и в речных портах. На тех, кто прибывает в страну через национальный аэропорт Минск данное ограничение не распространяется. Такая мера принята для предотвращения распространения коронавируса.

Пересекать границу без ограничений могут:

- иностранные граждане, имеющие дипломатические и служебные паспорта,

- главы и члены официальных делегаций,

- водители, выполняющие международные автомобильные перевозки,

- члены экипажей судов внутреннего водного транспорта и поездных бригад,

- россияне, следующие транзитом через территорию Белоруссии в Россию.

Кроме того, это ограничение не касается тех, кто является супругами, родителями или детьми граждан Белоруссии, иностранцев, имеющих право на постоянное или временное проживание на территории республики, а также тех, кто имеет разрешение на работу в стране и других.

При этом белорусы, иностранцы, имеющие супругов, родителей или детей в Белоруссии, а также имеющие право на проживание в стране должны находиться в самоизоляции в течение 10 календарных дней со дня прибытия. Это касается прибывающих из государств, включенных Минздравом в перечень стран с неблагополучной ситуацией с COVID-19.

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