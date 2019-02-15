Белорусская компания "Амкодор" намерена вложить в Карелию 18 млрд рублей

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Крупнейший в Белоруссии производитель лесозаготовительной техники – компания "Амкодор" – купила комплекс Онежского тракторного завода.
Торги состоялись 14 февраля. Минэк подтвердил объявленные ранее планы "Амкодора" по созданию производства лесозаготовительной техники на базе ОТЗ. Предполагаемый объем инвестиций составит 18 миллиардов рублей, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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