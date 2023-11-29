Белорусские ученые создают вакцину от запоев

Вакцина от алкоголизма и запоев уже проходит клинические испытания.

Вакцину от последствий больших алкогольных возлияний разрабатывают в Беларуси, препарат проходит лабораторные испытания. Об этом в передаче «Скажинемолчи» на телеканале «Беларусь 1» рассказал Сергей Большаков генеральный директор ОАО «БелВитунифарм», чье предприятие не так давно стало заниматься вакцинами для людей. Его слова приводит «КП в Беларуси».

По его словам, специалисты предприятия провели анализ имеющихся технологий, и на их основе активно ведут разработку вакцины от последствий алкоголизации организма, от запоев.

«Мы говорим о технологии, которая позволяет восстановить обмен веществ и белковых составляющих, то есть мы не говорим о том, что мы боремся с традициями принятия алкоголя на дни рождения, на Новый год и т. д., с эти мы не собираемся бороться, с этим уже Горбачев боролся, итог мы знаем», — подчеркнул Сергей Большаков.

По словам специалиста, речь идет о том, чтобы помочь человеку физиологически перенести последствия принятия больших доз алкоголя. Для этого превентивно, то есть заблаговременно, проводится вакцинация, и с ее помощью формируется определенный буфер против влияния ударной дозы алкоголя.

Сергей Большаков подчеркнул, что с вакциной от запоев специалисты предприятия пока работают в лаборатории, на клинические испытания еще не вышли.