Белорусский концерн приобретет имущество Онежского тракторного завода в Карелии

Совет директоров холдинга "Амкодор" принял решение о приобретении имущества ООО "Онежский тракторный завод".

26 июля состоялось заседание совета директоров холдинга "Амкодор", на котором приняты решения в области совершенствования производства и развития объединения, сообщает пресс-служба правительства Карелии

В частности, на заседании было принято решение о создании на территории Российской Федерации ООО "Амкодор-Онего" и приобретении для этой цели имущества ООО "Онежский тракторный завод".

По всем вопросам приняты соответствующие решения и установлены сроки их исполнения, сообщает правительство Карелии со ссылкой на пресс-службу холдинга "Амкодор".

Ранее сообщалось , что белорусский концерн "Амкодор" планирует разместить производство техники по заготовке леса на второй площадке Онежского тракторного завода.

Холдинг "Амкодор" —предприятие по производству специальной техники в Беларуси и странах СНГ. Предприятия акционерного общества ежегодно выпускают более 5 тысяч единиц специальных машин, сообщается на сайте компании.