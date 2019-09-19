Белуга рассказал о событиях, предшествовавших покупке "Петрозаводскмаша"

В этом году холдингу "Лотос" исполнилось 30 лет. Когда-то холдинг приобрел крупнейшее предприятие столицы Карелии - "Петрозаводскмаш".

- В этот период мне все чаще рассказывал о печальном положении завода мой тесть - Леонид Адамович Ситяшенко, кавалер ордена Трудового Красного Знамени, фрезеровщик, имеющий личное клеймо, которое он имел право ставить на изготовленные детали как символ безупречного качества, - рассказывает Леонид Белуга. – Людям месяцами не платят зарплату, кого-то выбрасывают на улицу по сокращению, кто-то сам уходит в поисках лучшей доли. "А еще на заводе появились представители какой-то "Энергомашкорпорации", предлагают продать акции за хорошие деньги, - рассказывал тесть. – Одни соглашаются, а другие уверены: акции купят, а завод распродадут. Что делать, Леня?"

Я стал собирать информацию об этой компании. На первый взгляд, вроде бы солидная фирма, главный акционер нескольких предприятий целлюлозно-бумажного и нефтегазового комплексов. Но вот что насторожило: эти предприятия, после проникновения в них ЭМК, как правило, становились банкротами, и их распродавали по частям. Если кто смотрел фильм "Красотка", то помнит героя Ричарда Гира, который говорил: "Я покупаю слабые предприятия, дроблю их, а потом продаю уже дороже".

В то время к этому уже шел Онежский тракторный завод. Его собственное руководство раздробило предприятие, и это преподносилось как "прогрессивный менеджмент". Что стало в результате такого "управления" с ОТЗ, мы знаем. Я понял, что "Петрозаводскмаш" ждет такая же злая участь…

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