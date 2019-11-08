"Белуга Роттердам" остановит движение на "Коле"

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В субботу, 9 ноября, трассу перекроют в связи с разводкой моста через Свирь, сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
На автомобильной дороге "Кола" 9 ноября в течение двух часов будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.
С 8.50 до 10.50 для прохода вниз по реке состава "Белуга Роттердам", "Ю.Масляков" и "Як" с максимальным высотным габаритом 25 метров будет разводиться мост через реку Свирь у Лодейного Поля в Ленинградской области.
Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто.
Ранее мост через реку Свирь разводили для пропуска яхты "Апостол Андрей".
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