"Белуга Роттердам" остановит движение на "Коле"

В субботу, 9 ноября, трассу перекроют в связи с разводкой моста через Свирь, сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На автомобильной дороге "Кола" 9 ноября в течение двух часов будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

С 8.50 до 10.50 для прохода вниз по реке состава "Белуга Роттердам", "Ю.Масляков" и "Як" с максимальным высотным габаритом 25 метров будет разводиться мост через реку Свирь у Лодейного Поля в Ленинградской области.

Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто.

Ранее мост через реку Свирь разводили для пропуска яхты "Апостол Андрей".