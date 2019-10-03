Белуге пришлось "сесть за парту", чтобы руководить "Петрозаводскмашем"

Леонид Белуга был избран председателем совета акционеров завода, а 2003 году он стал генеральным директором "Петрозаводскмаша".

"Что получили мы в результате этой борьбы? Предприятие, на котором работало чуть больше двух тысячи человек, – рассказал Леонид Белуга. – Многомесячные долги по зарплате и недоимки в бюджеты всех уровней составляли миллионы и миллионы рублей. Потерянны партнеры-смежники и заказчики из-за общероссийского кризиса неплатежей. И над всем этим довлела неэффективная система управления предприятием".

Гендиректору предприятия пришлось получить профильное образование для эффективного управления.

"На завод пришли ведущие менеджеры "Лотоса", которые начали радикальное реформирование системы управления предприятием, поиск новых партнеров, закупку современного оборудования. Мне же, как генеральному директору, пришлось, передав управление холдингом "Лотос" своей супруге Татьяне Белуге, "сесть за парту" – заочно поступить в Лесотехническую академию Санкт-Петербурга и получить второе высшее образование", – отметил Белуга.

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