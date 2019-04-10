Бензин в Петрозаводске снова начал дорожать

Стоимость основных марок бензина в Петрозаводске в первые дни апреля выросла в среднем на 0,1%-0,2%.

Это произошло впервые с января 2019 года, пишут "Вести Карелии". АИ-95 подорожал на 0,2% - до 44 рублей 13 копеек за литр. Цена на АИ-92 вросла на 0,1% - до 40 рублей 71 копейки.

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