Бензин в Петрозаводске снова начал дорожать

Новости по теме
Загрузка...
Стоимость основных марок бензина в Петрозаводске в первые дни апреля выросла в среднем на 0,1%-0,2%.
Это произошло впервые с января 2019 года, пишут "Вести Карелии". АИ-95 подорожал на 0,2% - до 44 рублей 13 копеек за литр. Цена на АИ-92 вросла на 0,1% - до 40 рублей 71 копейки.
Подробнее читайте в материале издания.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
03.04.2019, 23:30
09.04.2019, 09:00
05.04.2019, 19:40
04.04.2019, 18:20
07.04.2019, 11:48
09.04.2019, 07:25
Аналитика
09.04.2019 09:00
Обществоведение
Эксклюзивное интервью с Игорем Перовым - адвокатом признанной потерпевшей несовершеннолетней бывшей приемной дочери Юрия Дмитриева.
08.04.2019 13:04
08.04.2019 11:59
04.04.2019 15:55
03.04.2019 16:01
Чтиво
02.04.2019 11:20
Без политики
В Петрозаводске издан посмертный сборник стихов журналиста Сергея Куттуева.
02.04.2019 09:11
29.03.2019 10:00
28.03.2019 15:19
Медиа
04.04.2019 14:29
Опрос
Где вы предпочли бы видеть в Петрозаводске стелу воинской славы?
Комментарии