Бензин в Петрозаводске вырос в цене примерно на 40 копеек за литр

Стоимость всех марок бензина и дизельного топлива выросла за последнюю неделю на 0,3%-0,9%.

АИ-92 подорожал на 0,9% и стоит теперь, в среднем, 41 рубль 63 копейки за литр.

Цена на АИ-95 выросла на 0,7% -до 44 рублей 94 копеек. АИ-98 подорожал на 0,4% - до 51 рубля 56 копеек за литр.

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