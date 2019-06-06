Бензин в Петрозаводске вырос в цене примерно на 40 копеек за литр

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Стоимость всех марок бензина и дизельного топлива выросла за последнюю неделю на 0,3%-0,9%.
АИ-92 подорожал на 0,9% и стоит теперь, в среднем, 41 рубль 63 копейки за литр.
Цена на АИ-95 выросла на 0,7% -до 44 рублей 94 копеек. АИ-98 подорожал на 0,4% - до 51 рубля 56 копеек за литр.
Подробности - на сайте интернет-издания "Вести Карелии".
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