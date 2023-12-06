«Берегите друг друга!», — Парфенчиков поздравил пару из Карелии с рождением семьи

Губернатор рассказал непростую историю любви Даниила и Анны Ларионовых.

Глава Карелии в личном профиле поздравил Даниила и Анну Ларионовых с рождением семьи.





Как сообщил Артур Парфенчиков, пара познакомилась, когда Даниил был курсантом высшего военного училища. «Затем — служба в зоне СВО и тяжелейшее ранение. Медаль „За отвагу“, операция, ампутация ноги и долгая реабилитация, когда он заново учился ходить. Но парень со всем справился — Аня была рядом», — рассказал губернатор.



«Сегодня от всей души хочу пожелать ребятам сохранить эту любовь на долгие-долгие годы. Берегите друг друга!», — написал Парфенчиков.