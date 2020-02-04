890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Появились подробности группового ДТП в Петрозаводске 2
04.02.2020 09:25
В парламент Карелии внесен законопроект об индексации ветеранских выплат 3
04.02.2020 11:10
Экстрадированного из Финляндии жителя Петрозаводска приговорили к 7 годам колонии 3
04.02.2020 10:21
Стало известно, кто стал жертвами страшной аварии на трассе в Карелии 3
04.02.2020 17:15

Беременная 13-летняя девочка решила стать звездой Instagram

Новости. Общество
21:30, 04 Февраля 2020
фото: © pixabay.com
Загрузка...

Жительница Красноярского края объявила об интересном положении.

Резонансная история произошла в городе Железногорск Красноярского края. Врачи обнаружили беременность у семиклассницы. Она назвала отцом ученика четвертого класса. После этого Даша и ее юный "гражданский муж" побывали на ток-шоу. Теперь же девочка, которой 1 февраля исполнилось 14 лет, решила извлечь пользу от свалившейся на нее известности, пишет Cosmopolitan.

Девочка завела страницы в соцсетях. На ее Instagram за две недели подписались около 70 тысяч человек. По словам Даши, беременность протекает нормально, сейчас у нее около 11 недель. 

Даша пообещала публиковать на своей странице горячие новости о своем интересном положении.

В попытке нагнать число подписчиков школьница пошла на уловку.

"Была на УЗИ – 10 недель и 3 дня. Выложить фото ребеночка?", – спросила она у пользователей. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-02-04 22:08:58
Дети чувствуют инстинктивно, что страна в опасности и пошли размножаться самостоятельно, не спросив глупых взрослых.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.01.2020, 06:40
Житель Карелии продемонстрировал "слабоумие и отвагу" при встрече с медведем (ФОТО)
31.01.2020, 16:37
Ставка по ипотечным кредитам снизилась до рекордных показателей
01.02.2020, 13:19
СРОЧНО: Вернувшегося из Китая в Петрозаводск студента госпитализировали с признаками коронавируса
01.02.2020, 12:51
В Петрозаводске желающие поздравить именинника превратили его машину в открытку (ФОТО)
30.01.2020, 16:18
Посылки из Китая через AliExpress отправляют, несмотря на коронавирус
03.02.2020, 15:30
Бывший премьер России Медведев оставил неприятный "подарок" карельским рыбакам

Чтиво

31.01.2020 15:00
Без политики
"Костная клиника": лазерная победа над варикозом
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах. Проблема варикозной болезни знакома практически каждому – по данным Всемирной организации здравоохранения варикозу подвержены каждая вторая женщина и каждый четвертый мужчина в мире.
"Диагностика – это мое"
31.01.2020 14:56
"Возникло ощущение, что это не реформа, а простой отъем денег" 17
31.01.2020 14:54
архив чтиво

Медиа

Лёд для "Гипербореи-2020"
03.02.2020 09:11
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»