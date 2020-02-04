Беременная 13-летняя девочка решила стать звездой Instagram

Жительница Красноярского края объявила об интересном положении.

Резонансная история произошла в городе Железногорск Красноярского края. Врачи обнаружили беременность у семиклассницы. Она назвала отцом ученика четвертого класса. После этого Даша и ее юный "гражданский муж" побывали на ток-шоу. Теперь же девочка, которой 1 февраля исполнилось 14 лет, решила извлечь пользу от свалившейся на нее известности, пишет Cosmopolitan.

Девочка завела страницы в соцсетях. На ее Instagram за две недели подписались около 70 тысяч человек. По словам Даши, беременность протекает нормально, сейчас у нее около 11 недель.

Даша пообещала публиковать на своей странице горячие новости о своем интересном положении.



В попытке нагнать число подписчиков школьница пошла на уловку.



"Была на УЗИ – 10 недель и 3 дня. Выложить фото ребеночка?", – спросила она у пользователей.