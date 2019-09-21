Беременная актриса Мария Миронова рассказала, кто ее муж

Мария Миронова опровергла сообщения СМИ о том, что она тайно вышла замуж за ровесника своего сына, 27-летнего актера Андрея Сороку.

Как пишет издание WomanHit.ru, находящаяся сейчас в декретном отпуске известная актриса решила прокомментировать свою линую жизнь в «Инстаграме».

"Хочу официально заявить, что мой официальный брак состоялся в Греции больше года назад, после двух лет совместной жизни, а именно на острове Санторини. Рожать я планирую в любимейшей нами стране, а именно Греции", - рассказала артистка. Ее официального мужа и отца будущего ребенка зовут Андрей, и он не японец.

Сегодня мужчина занимает должность директора по развитию русско- японской компании, занимающейся медицинскими технологиями, а никак не судостроительством и актерством, как утверждали горе-журналисты.

"На все вышеизложенное имеются официальные удостоверения, которые вряд ли будут интересны нашим печатным изданиям, так как у них, несмотря ни на что, всегда свое мнение", - посетовала 46-летняя актриса.